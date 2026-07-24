Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области передают через местных партнеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области продолжают предоставлять по гуманитарной программе Всемирной продовольственной программы ООН, реализуемой совместно с партнерскими благотворительными организациями, сообщает Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на поддержку людей, которые в силу сложных жизненных обстоятельств нуждаются в дополнительной помощи. В первую очередь она охватывает внутренне перемещенные лица, люди почтенного возраста и другие социально уязвимые категории населения.

Продовольственные наборы формируют из товаров длительного хранения. Одного комплекта ориентировочно хватает на месяц, что помогает частично обеспечить ежедневные потребности семьи.

В пакеты входят мука, гречка, пшено, овсяные хлопья, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, соль, а также мясные и бобовые консервы. Такой склад не требует специальных условий хранения и подходит для продолжительного использования.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области передают через местных партнеров. Одним из главных координаторов остается благотворительная организация ADRA, отвечающая за логистику, организацию выдачи и взаимодействие с получателями.

Подобная поддержка также действует в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. Формат реализации определяется с учетом потребностей конкретной общины, количества обращений и имеющихся ресурсов.

В разных населённых пунктах могут действовать отдельные правила оформления. В одних общинах список получателей шире, в то время как в других используют критерии социальной уязвимости.

Узнать график выдачи, перечень необходимых документов и порядок обращения можно у местных координаторов или через горячую линию. Организаторы сообщают, что все актуальные изменения реализации программы будут регулярно публиковать на официальных информационных ресурсах.

Джерело: ВПП ООН

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