Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области уже вызвало активное обсуждение среди жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области продолжается, сообщает Politeka.net.

В Павлограде готовят новые расценки на водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов, в то время как жители Кривого Рога уже получили платежки с обновленными суммами.

Соответствующий проект решения рассматривает исполнительный комитет Павлоградского городского совета . Документ предусматривает установление стоимости централизованного водоснабжения на уровне 84,01 гривны за кубометр, а водоотвод – 29,46 гривны. Оба показателя уже содержат НДС.

Отдельно предлагают пересмотреть оплату за управление бытовыми отходами, обслуживаемыми предприятием «ЭКО-КОММУНТРАНС». В случае утверждения решения, новые расценки начнут действовать с 1 августа 2026 года.

Коммунальное предприятие должно заранее уведомить потребителей о введении изменений. Начисления будут производиться только за фактически выполненные работы, а за ненадлежащее качество предусмотрен перерасчет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области уже вызвало активное обсуждение жителей Кривого Рога. После изменения стоимости централизованного водоснабжения до 78,47 гривны за кубометр, отдельные горожане заявили о существенном увеличении сумм в платежных документах.

Информацию об этом предоставляет Кривбассводоканал .

Часть потребителей предполагает, что в счета могли включить предыдущие долги или провести корректировки за прошлые периоды. Именно поэтому люди обращаются к поставщику, чтобы получить официальные пояснения по поводу начислений.

В то же время, законность обновленных расценок обжалуют в судебном порядке. После их введения, жители также зарегистрировали электронную петицию с призывом пересмотреть принятое решение.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов судебного разбирательства и решений органов местного самоуправления, определяющих порядок применения новых правил оплаты.

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