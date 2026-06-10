Подорожчання проїзду в Вінниці супроводжується оновленням вартості транспортних карток, рішення про що ухвалив виконавчий комітет міської ради 21 травня 2026 року, передає Politeka.

Зміни стосуються «Муніципальної картки вінничанина» та її неперсоналізованого аналога. Базовий персоналізований носій тепер коштує 150 гривень, тоді як альтернативний варіант — 200 гривень.

У міськраді пояснюють перегляд тим, що попередні тарифи діяли з 2019 року й втратили актуальність на тлі інфляційних процесів та зростання витрат на обслуговування системи.

Вінниця залишається одним із міст, де електронна система оплати проїзду повністю інтегрована в міський транспорт і є обов’язковою для користування квитками.

Порівняльні дані показують, що вартість у Вінниці є вищою за аналогічні сервіси в інших містах України. Для прикладу, у Львові картка коштує близько 60 гривень, у Києві — від 40 до 120 залежно від формату, в Івано-Франківську — 55 гривень, у Житомирі — 100 гривень.

У міській адміністрації зазначають, що структура тарифів у Вінниці має особливість: однакова ціна встановлена для різних способів безготівкової оплати, включно з банківськими картками, QR-кодами та муніципальним носієм.

Окремо підкреслюється, що придбання квитків на проїзд можливе лише за наявності відповідної картки. За даними міського інформаційного центру, в обігу перебуває понад 133 тисячі персоналізованих носіїв.

Також у місті розглядають впровадження цифрової версії картки з підтримкою Google Pay та Apple Pay, що має спростити доступ до громадського транспорту.

На цьому тлі Подорожчання проїзду в Вінниці розглядається як частина ширших змін транспортної системи, які можуть продовжитися із подальшим переглядом вартості поїздок у маршрутних автобусах.

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