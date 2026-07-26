Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области продолжают предоставлять неравнодушные жители региона, которые готовы безвозмездно приютить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Одно из актуальных предложений расположено на проспекте Князя Владимира Великого в Одессе. Владельцы готовы поселить одинокую женщину пенсионного возраста от 60 до 70 лет. Для будущей жительницы подготовили отдельную комнату в трехкомнатной квартире с необходимыми бытовыми условиями. Также хозяева готовы помочь с оформлением статуса внутриперемещенного лица.

Еще один вариант доступен на улице Жуковского. Там предлагается комната в двухкомнатной квартире, где проживает 68-летняя женщина. По словам владелицы, в постоянном уходе она не нуждается, однако хотела бы найти человека для совместного проживания и ежедневного общения.

Кроме того, бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области включает еще одно предложение. Местная семья готова принять одинокую женщину, которая потеряла собственное жилье, не имеет близких родственников и нуждается в постоянном месте жительства. Для нее предусмотрена отдельная комната в квартире со всеми удобствами без арендной платы.

Перед заселением специалисты рекомендуют уточнять сроки проживания, бытовые условия и другие важные детали непосредственно с владельцами. Это поможет избежать недоразумений и заранее согласовать все вопросы.

Список доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют не откладывать обращение. Из-за высокого спроса отдельные предложения могут быстро найти новых жителей.

Источник: Допомагай

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