Грошову допомогу у Дніпропетровській області надають не всім пенсіонерам, а тим, що відповідають важливим критеріям.

Частина українських пенсіонерів у 2026 році може розраховувати на щомісячну грошову допомогу у Дніпропетровській області майже у 1 300 гривень, пише Politeka.net.

Попри законодавчо гарантований характер, фінансова підтримка не призначається автоматично. Для її оформлення пенсіонеру необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду та подати документи, що підтверджують факт утримання непрацездатних членів сім’ї, а також відсутність у них інших джерел доходу.

Як пояснили у ПФУ, для її призначення подається заява до Пенсійного фонду — особисто або через електронні сервіси. До пакета документів входять паспорт та ідентифікаційний код, документи, що підтверджують родинні зв’язки, довідки про спільне проживання, а також підтвердження відсутності роботи чи інших доходів у непрацездатних членів сім’ї.

Грошову допомогу у Дніпропетровській області надають для непрацюючих військових пенсіонерів — від колишніх рядових до офіцерів, за винятком осіб, які проходили строкову службу. Така доплата може нараховуватися як до пенсії за вислугу років, так і до виплат по інвалідності.

Ключовою умовою для її отримання у Дніпропетровській області є наявність на утриманні непрацездатних членів сім’ї, які не мають власних доходів і фактично перебувають на забезпеченні пенсіонера. У таких випадках саме військовий пенсіонер виступає основним або єдиним джерелом фінансової підтримки для родини.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлено на рівні 2 595 гривень. Відповідно, розмір становить 50% від цієї суми, тобто приблизно 1 297 гривень на кожного утриманця. Розмір виплати переглядається автоматично разом зі зміною соціальних стандартів. Водночас експерти зауважують, що через інфляційні процеси реальна купівельна спроможність таких доплат поступово знижується.

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