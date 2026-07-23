Прибавка к пенсии в Запорожье устанавливается как доплата к основной выплате.

Прибавка к пенсии в Запорожье предусмотрена для граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной, сообщает Politeka.net.

Такая доплата назначается в соответствии с действующим законом после подачи заявления и документов, подтверждающих право на его получение.

Воспользоваться программой могут Герои Украины, ветераны войны, награжденные за личное мужество, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, лица со званием заслуженный, многодетные матери, а также борцы за независимость Украины ХХ века, реабилитированные согласно законодательству.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Прибавка к пенсии в Запорожье устанавливается как доплата к основной выплате. Ее размер зависит от категории получателя и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для отдельной категории борцов за независимость предусмотрен специальный порядок начисления.

Обратиться за назначением можно с момента возникновения соответствующего права. Если документы представлены не позднее 12 месяцев, выплату устанавливают со дня его приобретения. В других случаях ее назначают с даты обращения.

Подать заявление разрешается лично, по почте или в электронном формате. Если пакета документов недостаточно, Пенсионный фонд уведомляет заявителя о необходимости предоставить дополнительные подтверждения. При их представлении в течение трех месяцев начальная дата обращения сохраняется.

После увеличения прожиточного минимума соответствующие доплаты перечисляются автоматически. Для отдельных категорий получателей предусмотрено ежегодное повышение в соответствии с решениями Кабинета Министров Украины.

После смерти человека, который имел право на такую ​​выплату, часть прибавки могут получить нетрудоспособные члены его семьи. Размер определяется законодательством и зависит от количества иждивенцев.

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