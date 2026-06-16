У разі невиконання хоча б однієї з умов у призначенні грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області можуть відмовити.

Частина пенсіонерів в Одеській області має право на додаткову щомісячну грошову допомогу від держави, повідомляє Politeka.net.

Водночас така підтримка не нараховується автоматично і призначається лише за умови дотримання вимог, визначених законодавством.

Йдеться про підтримку на догляд, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Скористатися правом на виплату можуть лише ті громадяни, які одночасно відповідають усім встановленим критеріям. У разі невиконання хоча б однієї з умов у призначенні допомоги можуть відмовити.

Зокрема, претендент на отримання грошової допомоги в Одеській області повинен:

досягти 80-річного віку;

отримувати пенсію саме за віком;

проживати самостійно;

не мати повнолітніх дітей, онуків або інших працездатних родичів, які відповідно до законодавства зобов'язані забезпечувати його утримання;

мати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтверджує потребу у постійному сторонньому догляді.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України або структур соціального захисту населення та подати визначений пакет документів.

До нього входять:

заява про призначення грошової допомоги;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи — для ВПО;

трудова книжка та документи, які підтверджують відсутність працездатних родичів, зобов'язаних здійснювати утримання;

медичний висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду.

Подати документи в Одеській області можна кількома способами. Громадяни мають можливість особисто звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду, скористатися послугами Центрів надання адміністративних послуг або подати документи через представників органів місцевого самоврядування.

Крім того, оформити заяву можна дистанційно — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок ПФУ або за допомогою порталу «Дія».

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