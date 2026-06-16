Дефіцит овочів в Вінницькій області пов'язаний із сезонним переходом між врожаями та обмеженою пропозицією на внутрішньому ринку.

Дефіцит овочів в Вінницькій області посилюється на тлі стрімкого скорочення запасів торішньої білоголової капусти та зростання цін на ринку, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків EastFruit, наприкінці минулого тижня виробники почали активніше підвищувати відпускні розцінки. Наразі кілограм продукції минулорічного врожаю продають у межах від 8 до 15 гривень.

У порівнянні з попередніми показниками вартість зросла майже на 75%. Головною причиною фахівці називають завершення сезону реалізації у більшості господарств.

Обсяги на складах швидко зменшуються. На торговельних майданчиках залишаються лише незначні партії нового врожаю, які надходять від окремих аграріїв.

Попит водночас залишається стабільним, що підтримує високу ціну та стримує можливе здешевлення.

Експерти зазначають, що дефіцит овочів в Вінницькій області пов'язаний із сезонним переходом між врожаями та обмеженою пропозицією на внутрішньому ринку.

Попри нинішнє подорожчання, капуста все ще коштує дешевше, ніж у цей самий період торік. Різниця становить близько двох третин.

Фахівці не виключають подальшого підвищення цін, якщо надходження свіжої продукції залишатиметься повільним. На ситуацію впливатимуть темпи збору нового врожаю та швидкість поповнення товарних запасів.

Паралельно зміни спостерігаються і в молочному сегменті. Аналітики прогнозують можливе зростання вартості окремих товарів восени на 15–25%, залежно від виробничих витрат та ринкової ситуації.

Подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від обсягів нового врожаю та погодних умов у регіонах вирощування.

Джерело: mind.ua

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