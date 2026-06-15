Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 16 по 22 червня вказує на поступове підвищення температурних значень після дощового старту.

Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 16 по 22 червня свідчить про мінливий характер атмосферних умов, передає Politeka.

Як інформує сайт Синоптик, початок періоду принесе грози, а завершення порадує літнім теплом.

У вівторок, 16 червня, містян очікує похмуре небо. Температурні показники коливатимуться від +16 до +23 градусів. Після обіду синоптики прогнозують інтенсивні зливи з грозовими явищами.

Наступного дня ситуація суттєво зміниться. У середу повітря прогріється до +24. Сонце домінуватиме протягом доби, а опади не прогнозуються.

У четвер зранку збережеться ясність, однак ближче до середини дня з’явиться хмарність. Місцями можливий невеликий дощ. Максимальна позначка становитиме +23.

П’ятниця мине без істотних погодних сюрпризів. Стовпчики термометрів піднімуться до +24. Атмосфера залишатиметься комфортною, без суттєвих опадів.

Вихідні принесуть справжнє літнє тепло. У суботу та неділю очікується сонячна картина з температурою до +27 градусів. Небосхил залишатиметься переважно чистим.

Згідно з даними метеорологів, Прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 16 по 22 червня вказує на поступове підвищення температурних значень після дощового старту. Найспекотнішим днем стане понеділок, 22 червня.

На початку нового робочого тижня повітря прогріється до +29. Упродовж дня побільшає хмар, проте істотних опадів не передбачається.

Таким чином, після грозового вівторка регіон перейде до стабільнішої фази з великою кількістю сонця та комфортними літніми показниками.

Синоптики радять жителям міста стежити за оновленнями прогнозів через можливі локальні зміни погодних умов.

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