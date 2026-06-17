Дефицит продуктов в Запорожье в этом случае связан со совокупностью нескольких факторов.

Дефицит продуктов в Запорожье может стать заметнее из-за прогнозируемого сокращения сбора косточковых культур, которое способно повлиять на ассортимент фруктовой продукции в магазинах, сообщает Politeka.

По оценкам аграрных экспертов, урожай абрикосов в 2026 году рискует снизиться на 40–60 процентов. Для персиков прогноз менее оптимистичен по сравнению с предыдущими сезонами – падение может составлять от 30 до 50 процентов.

Главным фактором называют неблагоприятные погодные условия во время цветения садов. Температурные колебания весной и внезапные похолодания отрицательно сказались на формировании плодов.

Больше всего последствия могут ощутить южные и центральные области страны. Там такие культуры традиционно занимают важное место в сельскохозяйственном производстве.

Для частичного покрытия спроса участники рынка рассчитывают на поставки из Турции, Греции, Испании и Молдовы. Однако импорт не всегда способен быстро компенсировать потери внутреннего производства.

Аналитики также предупреждают о возможном росте стоимости фруктов. В зависимости от объемов сбора и расходов по доставке цены на абрикосы и персики могут вырасти на 20–80 процентов.

По мнению специалистов, дефицит продуктов в Запорожье в этом случае связан с совокупностью нескольких факторов: климатическими рисками, меньшими объемами выращивания и ограниченными возможностями быстрого возобновления предложения.

Последующая ситуация будет в значительной степени зависеть от погодных условий, результатов сезона и стабильности работы аграрного сектора.

Эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы фруктовый рынок будет оставаться чувствительным к любым изменениям в сфере производства и поставок.

Источник: agronews

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