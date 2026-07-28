Украинцам раскрыли, по которым будут продолжаться графики отключения света в Запорожье на 29 июля, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 29 июля продлятся из-за плановых, профилактических и ремонтных работ. Они охватят десятки адресов и продлятся много часов подряд.

В "Запорожьеоблэнерго" сообщили о проведении плановых ремонтных работ на электросетях, через которые в Запорожье будут временно отключать электроэнергию. Первый этап обесточений продлится с 09:00 до 16:00. В этот период без света останется часть потребителей, проживающих на улице:

Академика Александрова — 7

Звеныгородська — 6, 10, 12

Основной этап плановых отключений запланирован с 09:00 до 17:00. В настоящее время энергетики будут выполнять техническое обслуживание и ремонт электросетей на многочисленных объектах города. В связи с проведением работ электроснабжение будет временно прекращено для жителей десятков улиц:

Академика Ивченка (Вийськова) — 22–34, 25–35, 26

Академика Филатова (Будьонного) — 1–27, 2–28

Академична — 1–9, 11–27, 2–20, 22–38, 29, 31–47, 42–76, 49, 51–67, 69, 71

Анашкина — 37–49, 40–48, 50–54, 51–59, 56–64, 61–69, 66, 68–84, 71–79, 81, 83а

Барвыста (Войкова) — 1–7, 2–6, 8–26, 9–29

Верхня — 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25В

Гарнизонна — 1, 1г, 2–36, 3–15, 17, 19–23, 25, 25а, 27–31, 33–45, 38–56, 47, 49–67, 58–82, 64

Героив 55 Брыгады (Уральська) — 2, 4, 6, 8, 10–26, 28–40, 42, 42а, 44–50, 52, 54а

Героив Днипра (Тельмана) — 1–11, 2, 4, 4–6, 6, 8–12, 13–29, 14–30, 31, 32–40, 33, 35–41, 42, 43, 44–72, 45, 47, 49, 51–65

Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського) — 1–29, 2–16, 18–46, 247

Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 124а, 126–136, 138, 140, 142–156, 143–165, 158, 160–172, 167–191, 193, 195–215

Запоризька — 6 (п.1–4), 6 (п.5–7), 6

Зачыняева — 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61

Звягельська (Крывоносова) — 1–19, 2–16

Ивана Мейлуса (Червонопрапорна) — 1–33, 2–36, 37–53, 38–54, 55, 56–74, 57–73, 84

Иванова — 1, 3, 5–21, 23–33, 35, 37–43, 45, 47, 49, 51–75, 77, 79, 81

Игора Сикорського — 15–27, 29, 31, 33–53, 35, 55, 132–142, 144, 146–150, 152, 154–170, 172, 174

Кругова — 1–25, 9

Менделеева — 19–29, 30–48, 31, 50

Мыколы Демочани (Мичурина) — 1–47, 2–48, 49, 50, 65–99, 68–102

Мыколы Кыценка (Щорса) — 1–47, 4–60, 49, 51–99, 66–114, 101, 103, 116, 118

Молочна — 1–7, 7а, 2–10, 12

Оборонна — 1–11, 2–14, 13–25, 16, 18–28, 27–49, 30–48, 50

Оборонна / Кругова — 1

Променева — 1–5, 2–6, 8, 9, 10–18, 10А

Радисна — 5, 12–16, 16б, 20–44, 44а

Скельна — 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 38, 44

Скульптурна — 19

Феликса Мовчановського — 9–33, 18–40, 19, 21, 23, 25, 35, 39, 42, 44

Феросплавна — 38

Хлибна — 1–27, 2–20, 24–28, 28а, 28б, 29а

Чумацтва (Нарыманова) — 1–27, 2–16, 20–30, 29–35, 32

Чумацькый шлях (Котовського) — 2а, 2б, 25–35, 34–72, 35а, 37–43

Шевченка — 148–154, 156–168, 157–167, 169, 170–172, 171–185, 174–182

Шкильна — 30, 32, 34, 36.

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