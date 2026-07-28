Дефицит продуктов в Запорожье может стать более актуальным, если неблагоприятные погодные условия сохранятся до завершения сезона.

Дефицит продуктов в Запорожье пока не фиксируется, однако продолжительная засуха и аномальная жара в Европе создают серьезные риски для овощеводства, что может сказаться на объемах производства и стоимости отдельных товаров, сообщает Politeka.net.

Лето 2026 сопровождается рекордно высокими температурами и дефицитом осадков во многих европейских странах. Такие погодные условия затрудняют развитие овощных культур, особенно нуждающихся в достаточном увлажнении во время роста и плодоношения.

Специалисты отмечают, что из-за длительной жары растения находятся в стрессовом состоянии, что негативно влияет на будущую урожайность. Одновременно аграрии вынуждены увеличивать затраты на полив и дополнительные агротехнические мероприятия, что повышает себестоимость продукции.

Дефицит продуктов в Запорожье может стать более актуальным, если неблагоприятные погодные условия сохранятся до завершения сезона. В этом случае сокращение предложения отдельных овощей способно повлиять на ценовую ситуацию на рынке.

Эксперты отмечают, что наибольшие потери могут понести мелкие и средние хозяйства. Из-за меньшего урожая им будет сложнее покрывать расходы на семена, удобрения, технику, горючее и оплату труда. Для отдельных производителей это создает риск сокращения деятельности.

Чтобы снизить последствия климатических изменений, аграриям рекомендуют внедрять засухоустойчивые сорта, модернизировать системы полива, применять современные технологии выращивания и использовать сервисы мониторинга погодных условий.

Специалисты также считают важными страхование урожая, государственную поддержку пострадавших и развитие инфраструктуры для накопления воды. Комплексный подход, по их мнению, поможет повысить устойчивость аграрного сектора и сохранить стабильное обеспечение продовольствием даже в сложных климатических условиях.

Источник: agroweek

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: на что стоит надеяться.