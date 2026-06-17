Дефіцит продуктів в Запоріжжі у цьому випадку пов’язаний із сукупністю кількох чинників.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати помітнішим через прогнозоване скорочення збору кісточкових культур, яке здатне вплинути на асортимент фруктової продукції у магазинах, повідомляє Politeka.

За оцінками аграрних експертів, урожай абрикосів у 2026 році ризикує зменшитися на 40–60 відсотків. Для персиків прогноз менш оптимістичний порівняно з попередніми сезонами — падіння може становити від 30 до 50 відсотків.

Головним фактором називають несприятливі погодні умови під час цвітіння садів. Температурні коливання навесні та раптові похолодання негативно позначилися на формуванні плодів.

Найбільше наслідки можуть відчути південні та центральні області країни. Саме там такі культури традиційно займають важливе місце у сільськогосподарському виробництві.

Для часткового покриття попиту учасники ринку розраховують на поставки з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Однак імпорт не завжди здатний швидко компенсувати втрати внутрішнього виробництва.

Аналітики також попереджають про можливе зростання вартості фруктів. Залежно від обсягів збору та витрат на доставку ціни на абрикоси й персики можуть зрости на 20–80 відсотків.

На думку фахівців, Дефіцит продуктів в Запоріжжі у цьому випадку пов’язаний із сукупністю кількох чинників: кліматичними ризиками, меншими обсягами вирощування та обмеженими можливостями швидкого відновлення пропозиції.

Подальша ситуація значною мірою залежатиме від погодних умов, результатів сезону та стабільності роботи аграрного сектору.

Експерти наголошують, що найближчими місяцями фруктовий ринок залишатиметься чутливим до будь-яких змін у сфері виробництва та постачання.

Джерело: agronews

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