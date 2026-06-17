Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области выдают после подтверждения права на участие в программе.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области остаются частью локальных программ социальной поддержки для уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Порядок предоставления гуманитарных наборов утвержден исполнительным комитетом городского совета в конце 2023 года. Документ определяет механизм распределения и список граждан, которые могут претендовать на участие в программе.

Помощь направлена, прежде всего, на внутренне перемещенных лиц, проживающих в зарегистрированных местах временного размещения. Также в список получателей входят пожилые люди, граждане с инвалидностью, одинокие родители и семьи с несовершеннолетними детьми.

Информацию об этом предоставляет Департамент соцполитики .

Отдельно учитываются домохозяйства, где есть лица, нуждающиеся в постоянном уходе. Для них предусмотрено участие при подтверждении соответствующего социального статуса.

Регистрация осуществляется через органы социальной защиты после представления пакета документов. В некоторых случаях предусмотрена проверка условий проживания и уточнения данных заявителей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области выдают после подтверждения права на участие в программе и прохождения базовой регистрационной процедуры.

В состав наборов входят продукты длительного хранения: консервы, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, сахар, мед и другие базовые товары первой необходимости.

Представители местных властей отмечают, что такие инициативы позволяют частично компенсировать базовые расходы домохозяйств в сложных условиях и обеспечить минимальный уровень продовольственной стабильности.

Условия участия могут обновляться в зависимости от ресурсов и текущих потребностей общества, поэтому жителям советуют следить за официальными сообщениями социальных служб.

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