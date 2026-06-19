У разі відсутності автоматичного продовження виплат право на грошову допомогу в Одеській області не втрачається для частини пенсіонерів.

Пенсіонери ВПО в Одеській області можуть і надалі отримувати грошову допомогу на проживання без повторного звернення, якщо відповідають критеріям, пише Politeka.net.

У відповідальних відомствах наголошують, що під час ухвалення рішення про продовження виплат ключовим фактором є не сукупний дохід сім’ї, а розмір особистої пенсії переселенця. Саме цей показник визначає право на подальше отримання державної підтримки.

Згідно з чинними правилами, автоматичне продовження допомоги ще на шість місяців передбачене для пенсіонерів-ВПО, якщо їхня щомісячна пенсійна виплата не перевищує 10 380 гривень. Водночас рівень доходів інших членів родини не впливає на рішення щодо нарахування допомоги.

Такий підхід означає, що в сім’ях, де обоє подружжя мають статус внутрішньо переміщених осіб, право на виплати в Одеській області визначається окремо для кожного. Навіть якщо один із пенсіонерів отримує вищу пенсію, інший може зберегти право на допомогу за умови відповідності встановленим вимогам.

Крім фінансового критерію, під час продовження виплат враховуються також майновий стан та належність людини до соціально вразливих категорій населення.

Автоматичне продовження державної підтримки передбачене для:

осіб з інвалідністю І та ІІ груп;

дітей з інвалідністю віком до 18 років;

дітей із тяжкими захворюваннями за наявності відповідних медичних документів;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років;

прийомних батьків, батьків-вихователів та опікунів.

У разі відсутності автоматичного продовження виплат право на грошову допомогу в Одеській області не втрачається. У такій ситуації переселенцям необхідно подати заяву — зробити це можна через органи Пенсійного фонду України, онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через ЦНАП чи органи місцевого самоврядування.

Джерело: Donpatriot.News

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