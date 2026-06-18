В Кировоградской области на 19 июня будут действовать плановые графики отключения электроэнергии, которые затронут ряд населенных пунктов и большое количество потребителей.

Графики отключения света на 19 июня вводятся в отдельных населенных пунктах в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 19 июня продлятся из-за плановых и профилактических работ. Энергетики отмечают, что планируемые отключения являются частью комплекса мероприятий по модернизации и техническому обслуживанию сетей.

В «Кировоградоблэнерго» уточняют , что 19 июня с 09:00 до 19:00 (10 часов подряд) в селе Войнивка будут введены дополнительные ограничения электроснабжения. Они коснутся адресов:

Дачный кооп. «Жовтень» — 240

Ингулецька — 1, 3-5, 8, 11-12

Культурна — 2-5, 7, 9-10, 12

Набережный пров. — 1, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7-8, 8а, 9-11, 11а, 11б, 12а, 13-15, 17, 20

Польова — 4, 35-37, 39-43, 43а, 44а, 44б, 45, 48-49

Польовый пров. — 1, 3, 3а

Софиивська — 1-3, 5, 7, 7А, 9

Центральна — 1, 1Б, 2, 2а, 3-5, 5а, 5б, 6-7, 7а, 8-16, 16а, 17-18, 18а, 19, 19а, 19б, 20-21, 21а, 21б, 21в, 21г, 22-26, 26а, 27, 29-34, 36, 38-44, 46-48, 50-54, 54а, 55, 57а, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

С 09.00 до 17.00 в населенном пункте Олександривка не будет света. Ограничения вводятся по адресам:

Берегова — 2, 5-12, 14-17, 19, 19А, 19Б, 20-22, 24-28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53-54

Хутирська — 1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78, 82, 84А, 86, 88, 92, 96, 102, 110, 112, 114, 116, 118, 120А, 122, 122А, 126А, 128, 130, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 146А, 150, 154

Хутирськый пров. — 1А, 2, 2А, 3, 5, 7-13, 15, 17

Графики отключения света в Кировоградской области 19 июня также охватят населенный пункт Биркы. Обесточивание продлится с 09:00 до 17:00 по адресам:

Андрия Зиновева — 1-29, 31-40, 42, 44

Дружбы — 1-4, 8-9, 11-12, 20

Калыновый пров. — 1-3, 5, 7, 11

Леси Украинкы — 1, 1А, 2-4, 6, 7А, 9, 12-16, 19, 22-23, 25-26, 29-30, 32-33, 35-37, 39, 42-46, 48, 52, 54-56, 61, 63-65, 71, 76-78, 80-81, 83-86, 88-91, 93, 96, 98-99, 105, 108-112, 114, 116, 118-120, 122-129

Лисова — 1-3, 3А, 4-6, 8-12, 14, 16, 18-21, 23-24, 27-32, 34, 34А, 39-40

Мыколаивська — 1-3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6-7, 7Б, 8, 8А, 10, 12-17, 19-25, 26а, 28, 30, 34-37, 45-47, 50-51

Пидлисна — 2-3, 3А, 4, 10-13, 18-19, 21-22, 27-35, 37-38, 38А, 39-42, 44-47, 49, 51-53, 55-57, 61-63, 65, 67-68, 68А, 70А, 73-74, 78-79, 81-83, 86-88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Центральна — 1, 1А, 2-13, 15-22, 24, 26-27, 29-30, 32-34, 36-39, 39Б, 40-41, 43-44, 46, 53, 55, 57-66, 71, 73, 89

Шевченка — 1, 3-7, 9-12, 14-15, 17-19, 21-27, 29-32, 34-41, 43-44, 46-47, 49-50, 52-56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76.

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