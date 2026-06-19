Жители части Николаевской области получили возможность оформить денежную помощь для ВПЛ и других уязвимых категорий, сообщает Politeka.net.
Как сообщается, благотворительная организация «Щедрик» совместно со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) приступила к реализации проекта «Поддержка раннего восстановления в сельской местности». Его целью является помощь семьям, проживающим в сельской местности и нуждающихся в поддержке для восстановления или развития собственной хозяйственной деятельности.
Денежная помощь в Николаевской области предоставляется в размере 400 долларов США, что составляет около 17,7 тысяч гривен. Финансовая поддержка будет предоставляться для развития личных крестьянских хозяйств, а для предпринимателей дополнительно предусмотрены грантовые программы на большие суммы.
В частности, финансирование может быть направлено на выращивание овощей и фруктов на приусадебных участках, развитие огородничества и земледелия, обустройство или модернизацию теплиц, содержание свиней, птицы или крупного рогатого скота. Также помощь разрешено использовать для приобретения кормов и покрытия других расходов, связанных с животноводством.
На первом этапе реализация проекта охватит территорию Снигиревской общины Николаевской области. В то же время, организаторы не исключают возможности дальнейшего расширения программы на другие общины региона в зависимости от результатов ее внедрения и имеющегося финансирования.
Подать заявку могут граждане, уже занимающиеся сельским хозяйством или планирующие начать такую деятельность. Одним из основных условий участия является принадлежность домохозяйства хотя бы одной из категорий социальной уязвимости.
Среди потенциальных участников программы — одинокие родители, люди с инвалидностью, граждане младше 60 лет, многодетные семьи, малообеспеченные семьи и ВПЛ. Кроме того, заявители должны фактически проживать в селах или поселках, участвующих в проекте, иметь возможность вести приусадебное хозяйство или готовы пройти соответствующее обучение.
Источник: благотворительная организация "Щедрик".
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