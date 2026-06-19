Денежная помощь в Николаевской области для ВПЛ может быть направлена ​​только на определенные услуги.

Жители части Николаевской области получили возможность оформить денежную помощь для ВПЛ и других уязвимых категорий, сообщает Politeka.net.

Как сообщается, благотворительная организация «Щедрик» совместно со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) приступила к реализации проекта «Поддержка раннего восстановления в сельской местности». Его целью является помощь семьям, проживающим в сельской местности и нуждающихся в поддержке для восстановления или развития собственной хозяйственной деятельности.

Денежная помощь в Николаевской области предоставляется в размере 400 долларов США, что составляет около 17,7 тысяч гривен. Финансовая поддержка будет предоставляться для развития личных крестьянских хозяйств, а для предпринимателей дополнительно предусмотрены грантовые программы на большие суммы.

В частности, финансирование может быть направлено на выращивание овощей и фруктов на приусадебных участках, развитие огородничества и земледелия, обустройство или модернизацию теплиц, содержание свиней, птицы или крупного рогатого скота. Также помощь разрешено использовать для приобретения кормов и покрытия других расходов, связанных с животноводством.

На первом этапе реализация проекта охватит территорию Снигиревской общины Николаевской области. В то же время, организаторы не исключают возможности дальнейшего расширения программы на другие общины региона в зависимости от результатов ее внедрения и имеющегося финансирования.

Подать заявку могут граждане, уже занимающиеся сельским хозяйством или планирующие начать такую ​​деятельность. Одним из основных условий участия является принадлежность домохозяйства хотя бы одной из категорий социальной уязвимости.

Среди потенциальных участников программы — одинокие родители, люди с инвалидностью, граждане младше 60 лет, многодетные семьи, малообеспеченные семьи и ВПЛ. Кроме того, заявители должны фактически проживать в селах или поселках, участвующих в проекте, иметь возможность вести приусадебное хозяйство или готовы пройти соответствующее обучение.

Источник: благотворительная организация "Щедрик".

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