Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 червня продовжать діяти в низці населених пунктів через проведення планових ремонтних робіт на енергетичних об’єктах.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 червня триватимуть через важливі роботи, що проводитимуть енергетики в суботу, пише Politeka.net.

Всі роботи виконуються згідно з затвердженим графіком і спрямовані на підвищення надійності електропостачання для мешканців громад. Після завершення ремонту подачу електроенергії буде відновлено в повному обсязі.

Петриківську територіальну громаду в суботу очікують додаткові графіки, що триватимуть з 08:00–18:00 години в таких населених пунктах:

с. Клешнівка

Вільна — 31

Зелена — 10/А, 11/А

с. Мала Петриківка

Успішна — 68

с. Лобойківка

Центральна — 1

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 червня з 08:00–19:00 години охоплять такі адреси:

с. Хащеве

Калиниченка — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19/А, 2, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 9, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38/А, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Калініченко — 1, 8, б/н

Нова — 1, 2, 3, 4, 5, 4/А, 5/Б

Овчаренка — 9, 10, 11

с. Вільне

Абрикосова — 1, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 17, 18, 2, 20, 20/А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 4, 40, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9

Осіння — 1

Перемоги — 24/А, 28, 30, 32.

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Петриківська територіальна громада.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.