Подорожание продуктов в Запорожье связано с комплексным влиянием логистики, сезонных изменений и колебаний закупочных цен в производственных цепях.

Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется на рынке продовольственных позиций на фоне изменения стоимости базовых товарных групп, в том числе мяса, бакалеи и молочной продукции, сообщают аналитические наблюдения торговых сетей, сообщает Politeka.

В сегменте гречихи средний показатель достиг 77,46 грн за килограмм. В рознице зафиксирована разница: Megamarket – 96,50 грн, Metro – 69,90 грн, Novus – 65,99 грн. В мае средний уровень составил 76,25 грн, что свидетельствует об умеренной, но нестабильной динамике за месяц.

Буженина показывает более выраженный рост. Текущая средняя оценка – 793,60 грн за килограмм. В магазинах диапазон колеблется от 699,00 до 847,80 грн. Ранее, в майский период, средний показатель составлял 745,58 грн, что отражает заметный скачок в сегменте мясных изделий.

Кефир также сменил ценовую траекторию. Средний уровень составляет 68,30 грн. за 950 мл. В торговых точках наблюдается разброс: 48,90 грн. в Auchan, 69,50 грн. в Megamarket и 86,50 грн. в Metro. Месяцем ранее среднее значение держалось на отметке 63,95 грн.

Отдельно фиксируется ситуация с сардельками «Ятрань молочные». Средний показатель поднялся до 183,38 грн за килограмм, тогда как в мае он равнялся 146,62 грн. Динамика последних недель показывает постепенный ежедневный рост с колебаниями внутри торговых предложений.

Дополнительно на рынке колбасных изделий колбаски «Алан охотничьи» удерживают 800,56 грн за килограмм. В разных сетях цена варьируется от 705,80 до 889,00 грн, что свидетельствует о существенной разнице между поставщиками и форматами реализации.

В секторе муки "Хуторок" средний показатель составляет 70,96 грн за 2 кг. В мае он был ниже – 68,72 грн. Текущие значения колеблются от 67,92 грн до 74,00 грн в зависимости от магазина.

На рынке молочной продукции кефир «Крестьянский 2,5%» демонстрирует среднюю стоимость 68,30 грн за упаковку 950 мл. Ранее аналогичный уровень составлял 63,95 грн., что подтверждает общее повышение затрат в категории базовых продуктов.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Запорожье связано с комплексным влиянием логистики, сезонных изменений поставок и колебаний закупочных цен в производственных цепях. Ситуация остается неоднородной между разными товарными группами, однако общий тренд сохраняет восходящий характер.

Источник: Минфин

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