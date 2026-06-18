Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется в нескольких ключевых товарных группах, что подтверждается мониторингом розничных сетей и ежедневными ценовыми индексами, сообщает Politeka.

В молочном сегменте кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) удерживает среднюю отметку 71,50 грн. В то же время в торговых точках наблюдается заметный разброс: Auchan предлагает 58,50 грн, Megamarket - 69,50 грн, Metro - 86,50 грн. По сравнению с майским уровнем 63,95 грн зафиксирован рост, свидетельствующий о нестабильности цен в пределах одной категории и зависимости от конкретной торговой политики сетей.

Мясная группа показывает еще более выраженную динамику. Колбаски «Алан» охотничьи полукопченые (1 кг) в среднем стоят 800,56 грн., тогда как в разных супермаркетах диапазон варьируется от 705,80 грн. до 889,00 грн. По сравнению с майским показателем 753,78 грн рост выглядит стабильным и постепенным, что указывает на системную корректировку себестоимости, а не на краткосрочные колебания спроса.

В бакалейной категории также наблюдается плавное повышение. Мука «Хуторок» пшеничная (2 кг) сейчас стоит 70,96 грн. У Novus цена составляет 67,92 грн, у Megamarket - 74,00 грн. Для сравнения, в мае средний уровень составил 68,72 грн. Такая динамика свидетельствует о постепенном переносе затрат производителей в розничный сегмент без резких ценовых скачков.

В совокупности удорожания продуктов в Запорожье формирует неравномерную картину: отдельные категории реагируют скорее на изменения затрат, тогда как другие демонстрируют более инерционное движение. Влияние оказывают логистика, стоимость сырья, энергоресурсы и политика поставщиков в различных торговых сетях.

Общий рынок остается чувствительным к экономическим факторам, а ценовая динамика разнонаправленной внутри отдельных сегментов, что создает неоднородную структуру подорожания в регионе.

Источник:Мінфін

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