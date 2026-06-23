В Пенсионном фонде отмечают, что указанная денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области не назначается автоматически.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется только украинцам, относящимся к определенным критериям, пишет Politeka.net.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что определенная категория пожилых людей может рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 40% от минимальной пенсии. Речь идет об одиноких пенсионерах, достигших солидного возраста и нуждающихся в постороннем уходе из-за состояния здоровья. Выплата регулируется нормами закона №1727-IV «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Право на так называемую «помощь по уходу» в Днепропетровской области предоставляется только при одновременном выполнении нескольких условий. Прежде лицо должно достичь 80-летнего возраста и получать пенсию по возрасту.

Кроме того, пенсионер должен проживать одиноко, не иметь трудоспособных родственников, обязанных осуществлять уход, а также иметь официальное медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающей потребность в постоянном постороннем уходе.

В 2026 году размер такого денежного пособия составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного по состоянию на 1 января.

После обновления показателя до 2595 гривен ежемесячная поддержка для пенсионеров в возрасте от 80 лет выросла до 1038 гривен. Для сравнения, в 2025 году этот размер составлял 944 гривны.

В Пенсионном фонде отмечают, что указанная помощь не назначается автоматически. Для ее оформления гражданин должен самостоятельно инициировать процедуру и подтвердить право на выплату.

Сначала необходимо обратиться в медицинское учреждение и получить заключение о необходимости ухода. После этого пенсионер подает заявление в территориальный орган ПФУ, добавив пакет документов, в частности паспорт гражданина Украины, идентификационный код, медицинскую справку о необходимости постоянного ухода, а также справку об отсутствии других аналогичных выплат.

После проверки документов Пенсионный фонд принимает решение о назначении поддержки и включает ее в ежемесячные пенсионные начисления.

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