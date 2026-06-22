Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области фиксируется на фоне роста производственных затрат в животноводстве и сокращения объемов сырья в национальной молочной цепи , сообщает Politeka.

Предприятия отрасли сообщают о подорожании кормовой базы для крупного рогатого скота. Дополнительную нагрузку создают затраты на электроснабжение, топливо и логистические услуги, что повышает общую себестоимость изготовления и переработки.

Фермерские хозяйства отмечают понижение надоев у части стада. Это приводит к меньшему поступлению молока на перерабатывающие заводы и формирует риски временных перебоев в доступности отдельных категорий продукции в периоды повышенного спроса.

Эксперты отмечают, что полного исчезновения товаров из торговых сетей не прогнозируется. Часть объемов традиционно направляется на внешние рынки, поэтому внутреннее предложение остается ограниченным.

В этом контексте дефицит молочных продуктов в Кировоградской области проявляется неравномерно в зависимости от логистических путей, структуры розничной торговли и присутствия локальных производителей в регионе.

Ценовые показатели пока остаются стабильными, однако аналитики допускают постепенное увеличение стоимости отдельных позиций в среднесрочной перспективе в случае дальнейшего увеличения затрат.

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться балансом между себестоимостью производства, доступностью кормов и устойчивостью снабженческих маршрутов.

Общая динамика рынка остается чувствительной к сезонным колебаниям спроса и внутренним производственным изменениям, что оказывает непосредственное влияние на ассортимент и уровень обеспечения торговых сетей.

Источник: fakty

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