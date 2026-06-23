Подорожание проезда в Кировоградской области зафиксировано в Novoukrainka, где исполнительный комитет согласовал поэтапное обновление тарифной политики для автобусного сообщения после консультаций с перевозчиками и жителями, сообщает Politeka.

Решение сформировали по итогам совместных обсуждений с участием транспортных компаний, депутатов и местного сообщества. Вместо резкого увеличения стоимости выбрали постепенную модель просмотра, чтобы снизить нагрузку на пассажиров и дать время для адаптации.

Первый этап стартовал 11 мая – тогда цена поездки в пределах населенного пункта установлена ​​на уровне 30 гривен. Следующий шаг запланирован на 1 июня, когда сумма вырастет до 35 гривен. До перемен жители платили 25 гривен за одну поездку.

Перевозчики объясняют коррекцию увеличением расходов на горючее, техническое обслуживание транспорта, закупку деталей и всеобщее содержание автопарка. Дополнительно влияют на удорожание сервисных работ и логистических процессов.

транспорт, автобус

По оценкам участников рынка, экономически обоснованный уровень мог бы достигать около 40 гривен, однако местные власти избрали компромиссный сценарий, чтобы избежать резкого скачка финансовой нагрузки для населения.

В этом контексте Удорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как постепенный механизм адаптации транспортной системы к новым экономическим условиям без резких изменений для ежедневных пользователей.

В ходе консультаций часть участников отмечала темпы повышения, тогда как другие поддержали поэтапный подход как более прогнозируемый вариант для регулярных поездок.

Отдельно подтверждено сохранение льготных условий для участников боевых действий и семей погибших военных с частичным возмещением из местного бюджета.

Дальнейшее развитие тарифной политики будет зависеть от стоимости горючего, энергоресурсов и общей экономической ситуации в регионе.

Источник: persha.kr

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