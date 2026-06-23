Отдельным потребителям придется в Винницкой области на 24 июня остаться без света на период действия графика отключения.

Украинцам показали плановые графики отключения света, запланированные в Винницкой области на 24 июня, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 24 июня вводятся из-за плановых работ. Своевременное проведение ремонтных и профилактических работ позволяет поддерживать надлежащее техническое состояние энергетической инфраструктуры, особенно в условиях повышенных нагрузок на сети. Поэтому отдельным потребителям придется временно остаться без электроэнергии на период выполнения запланированных мероприятий.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что графики отключения света в Винницкой области на 24 июня будут продолжаться в населенном пункте Выща Кропывна. Обесточение вводят с 9 до 17 часов на следующих улицах:

Зоряна — 1, 5, 6

И. Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21

Лисова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Лугова — 1, 2, 3

Л. Украинкы — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11

Незалежности — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 56

Пасична — 2, 3, 5, 6, 7, 8

Перемогы — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Прывильна — 1Н, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ричкова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 21

Садова — 1, 11

Сонячна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37

Тыха — 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 42

Церковна — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 34

Чумацькый шлях — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 41

пров. Грабовського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

пров. Затышный — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

Также будут выключать электричество с 9 до 17 часов в селе Гута. Обесточение касаются домов, расположенных по адресам:

Исторычна — 2, 3, 5

Квиткова — 1, 1Н, 3, 4

Кобзарська — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

М. Вовчка — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Подильська — 1, 1Н, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Польова — 1, 2, 3, 4, 5

С 9 до 17 часов в селе Ометынци будут продолжаться плановые роботы в электросетях. Они коснутся домов, которые находятся на таких улицах:

Вадыма Голоты — 1Н, 2, 2Н, 3Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 20Н, 21Н, 22, 23Н, 24, 24Н, 26Н, 27Н, 28Н

Г. Демянышеного — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29

Дружбы — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 15Н, 16, 16Н, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 70

Касияненка — 1, 1Н, 3Н, 4Н, 5Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н, 22Н, 23Н, 24, 24Н, 25Н, 27Н, 28, 28Н, 29Н, 30Н, 31, 32

Квітнева — 1, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 7, 8, 10

Космонавтив — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 26

Кошкы — 1, 1Н, 2, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 9Н, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 29

Лисова — 1Н, 2, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 10, 10Н, 11Н, 12Н, 14, 15, 15Н, 16Н

Л. Украинкы — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 18Н

Л. Украинкы — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 18Н Набережна — 2Н, 4Н, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16, 16Н, 17, 17Н, 18, 18Н, 19Н

Перемогы — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18, 18Н, 19, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30Н, 31Н, 32Н, 50

Успинська — 3

Центральна — 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 7, 7Н, 8Н, 10Н, 11, 12Н, 13Н, 15, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 22, 23, 24, 26, 27

Шевченка — 1Н, 2, 4, 4Н, 6, 6Н, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Яценка — 1, 1Н, 2, 3, 3Н, 4, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32

пров. Мыру — 1Н, 2, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10, 10Н, 11, 14

пров. Садовый — 1, 2, 4.

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