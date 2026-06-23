Украинцам показали плановые графики отключения света, запланированные в Винницкой области на 24 июня, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 24 июня вводятся из-за плановых работ. Своевременное проведение ремонтных и профилактических работ позволяет поддерживать надлежащее техническое состояние энергетической инфраструктуры, особенно в условиях повышенных нагрузок на сети. Поэтому отдельным потребителям придется временно остаться без электроэнергии на период выполнения запланированных мероприятий.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что графики отключения света в Винницкой области на 24 июня будут продолжаться в населенном пункте Выща Кропывна. Обесточение вводят с 9 до 17 часов на следующих улицах:

  • Зоряна — 1, 5, 6
  • И. Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21
  • Лисова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • Лугова — 1, 2, 3
  • Л. Украинкы — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
  • Незалежности — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 56
  • Пасична — 2, 3, 5, 6, 7, 8
  • Перемогы — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
  • Прывильна — 1Н, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  • Ричкова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 21
  • Садова — 1, 11
  • Сонячна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37
  • Тыха — 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15
  • Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 42
  • Церковна — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 34
  • Чумацькый шлях — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
  • Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 41
  • пров. Грабовського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • пров. Затышный — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

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Также будут выключать электричество с 9 до 17 часов в селе Гута. Обесточение касаются домов, расположенных по адресам:

  • Исторычна — 2, 3, 5
  • Квиткова — 1, 1Н, 3, 4
  • Кобзарська — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • М. Вовчка — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Подильська — 1, 1Н, 3, 4, 6, 7, 8, 9
  • Польова — 1, 2, 3, 4, 5

С 9 до 17 часов в селе Ометынци будут продолжаться плановые роботы в электросетях. Они коснутся домов, которые находятся на таких улицах:

  • Вадыма Голоты — 1Н, 2, 2Н, 3Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 20Н, 21Н, 22, 23Н, 24, 24Н, 26Н, 27Н, 28Н
  • Г. Демянышеного — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29
  • Дружбы — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 15Н, 16, 16Н, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 70
  • Касияненка — 1, 1Н, 3Н, 4Н, 5Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н, 22Н, 23Н, 24, 24Н, 25Н, 27Н, 28, 28Н, 29Н, 30Н, 31, 32
  • Квітнева — 1, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 7, 8, 10
  • Космонавтив — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 26
  • Кошкы — 1, 1Н, 2, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 9Н, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 29
  • Лисова — 1Н, 2, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 10, 10Н, 11Н, 12Н, 14, 15, 15Н, 16Н
    Л. Украинкы — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 18Н
  • Набережна — 2Н, 4Н, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16, 16Н, 17, 17Н, 18, 18Н, 19Н
  • Перемогы — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18, 18Н, 19, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30Н, 31Н, 32Н, 50
  • Успинська — 3
  • Центральна — 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 7, 7Н, 8Н, 10Н, 11, 12Н, 13Н, 15, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 22, 23, 24, 26, 27
  • Шевченка — 1Н, 2, 4, 4Н, 6, 6Н, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17
  • Яценка — 1, 1Н, 2, 3, 3Н, 4, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32
  • пров. Мыру — 1Н, 2, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10, 10Н, 11, 14
  • пров. Садовый — 1, 2, 4.

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