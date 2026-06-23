Графики отключения света в Кировоградской области на 23 июня продлятся по отдельным адресам.

Украинцам раскрыли, каковы плановые графики отключения света в Кировоградской области на 24 июня, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 24 июня продлятся из-за профилактических работ в электросетях. Все работы будут выполняться в соответствии с утвержденным графиком. После их завершения электроснабжение будет восстановлено в штатном режиме.

По данным прессслужбы «Кировоградоблэнерго», графики отключения света в Кировоградской области на 23 июня будут действовать в селе Любомырка с 09:00–17:00. Ограничения будут действовать адресами:

Лисова — 1-2, 4, 6, 8-11, 13, 15-18, 22, 25-27, 29-30, 32, 34, 40-43, 46-48, 50, 53-54, 58, 64, 66, 68, 70, 74-75, 77-78, 81, 84, 86, 88

Тясмынська — 2, 5-6, 17, 21, 25, 27, 34, 42, 56, 74, 76

Центральна — 1, 3-4, 8

Шкильна — 1, 5-6, 9, 11, 13, 16, 18-20, 22-23, 26, 32-33, 37, 40-42, 45, 47, 50, 52-56, 58

Будут продолжаться дополнительные ограничения также в селе Трылисы. Они охватят отдельные адреса с 09:00–17:00. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:

Молодижна — 1-2, 5-7, 9-12, 14

Нова — 1-2

Т. Шевченка — 2-6, 8, 10-11, 13-14

Тыха — 9, 15, 19, 21

С 09:00–17:00 через капитальный ремонт не будет электричества в населенном пункте Приютивка. Обесточивание охватят отдельные адреса:

1-го Травня — 1-2, 4-9, 11, 13-15, 17-24, 26, 26А, 27-32, 34-47, 49-55, 57

Береговый пров. — 1-3, 3А, 4, 6-10

Весняна — 1-9, 11

Вильна — 1-5, 7-14, 16, 18, 20

Вильный пров. — 1, 3А, 5

Гоголя — 1-2, 4-5, 7-14, 16, 16А, 17, 17А, 18, 20-27, 29-30, 32, 34, 36, 38

Дружбы пров. — 1

Дружбы просп. — 1-38, 40, 42, 44

Зализнычна — 1, 3, 7, 11, 13, 19, 23, 27, 29, 31, 37, 37А, 39, 43, 45

Зарична — 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50, 52

Затышна — 1, 4-5, 5А, 6-8, 10, 12, 14

Зелена — 1-5, 7-8, 10

Зернова — 1, 3, 5, 7

Квитнева — 1-4, 6-10, 12-14, 15Б, 16-17, 17А, 18-25, 28

Клубный пров. — 1, 3, 5

Козацька — 1-6, 8, 10, 12, 26, 28

Козацькый пров. — 2-3, 5, 7, 9, 11

Межева — 1, 3-5, 6А, 7, 9-11, 11А, 13, 15-17, 19-23, 26-31, 33-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Межевый пров. — 1, 3-5, 7-10, 12-13, 15-18, 23, 25

Мыру — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-18, 18А, 19-23, 23А, 24-40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Молодижна — 1-5, 7-13, 15, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Набережна — 1-3, 5, 6А, 7-10, 12-32, 35-40, 40А, 41-48, 50-69, 71-73

Набережный пров. — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30

Надии — 1А, 1Б, 2, 2А, 3-11, 13-16, 20

Надии пров. — 2

Олександрийська — 1, 3, 4А, 5-11, 13-16, 18-20, 22, 24, 26А, 27-31, 33, 35, 38, 40, 42, 44

Олександрийськый пров. — 4-8, 10

Прывокзальна — 11, 13, 15

Прывокзальный пров. — 1-11, 13А

Робоча — 1-2, 3А, 5, 9-10, 12-19, 21, 23-25, 25А, 26-27, 29-30, 31А, 34-36, 39, 42, 44, 46, 48, 50-51, 53-54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Сонячна — 2-15, 17-22, 24-32, 34-45, 47-50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Спортывный пров. — 2-7

Титова — 1-6, 8, 10, 14

Центральна — 2-7, 9, 11, 13, 14А, 14В, 16, 18, 28, 30, 32, 32А, 34

Шкильна — 10-14, 16-18, 20-28, 28А, 29-33, 35-51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 95

Шосейна — 1-2, 2А, 3-12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30.

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