Отдельно определен перечень ВПЛ в Одесской области, которым необходимо подать новое заявление на денежную помощь до июля 2026 года.

В июле большинство ВПЛ в Одесской области продолжат получать денежную помощь автоматически, но части переселенцев нужно повторно подать заявление, пишет Politeka.net.

Как отмечается, до конца июня отдельные категории ВПЛ должны лично обратиться в соответствующие органы социальной защиты или сервисные учреждения. Прежде всего, это касается тех граждан, у которых за последний год произошли изменения в жизненных обстоятельствах, а также тех, кто планирует повторно оформить помощь после предварительного отказа или перерыва в выплатах.

В сообщении отмечается, что государственная поддержка назначается исключительно с месяца подачи нового заявления. При пропуске установленных сроков обращения компенсация за предыдущие периоды не предусматривается.

Отдельно определен список переселенцев в Одесской области, которым необходимо подать новое заявление до июля 2026 года. Среди них — родители, повторно оформляющие выплаты на детей, пенсионеры и лица с инвалидностью, подающие документы на продление или восстановление пособия, а также граждане, которым ранее было отказано из-за превышения предельного уровня дохода.

Также обязанность обращения распространяется на студентов дневной или дуальной формы обучения, проживающих отдельно от родителей, семьи с изменениями в составе домохозяйства (рождение ребенка, брак или развод), а также переселенцев, изменивших место жительства и переехавших в другое общество.

Отдельно подчеркивается, что для пенсионеров и людей с инвалидностью были обновлены критерии дохода: предельный уровень повышен до 10 380 гривен на одного человека. Это позволило части граждан снова получить право на оформление финансовой поддержки.

Подать заявление или обновить данные о денежной помощи для ВПЛ в Одесской области можно через Центры предоставления административных услуг, территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины или органы местного самоуправления. В ряде случаев предусмотрена возможность подачи документов онлайн через государственные цифровые сервисы.

Для оформления необходимо подготовить паспорт или ID-карту, справку ВПЛ, свидетельство о рождении ребенка (при наличии), а также документы, подтверждающие социальный статус заявителя - в частности справку из учебного заведения для студентов или медицинские документы для лиц с инвалидностью.

Источник: портал «Дія».

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