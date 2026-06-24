Окремо визначено перелік ВПО в Одеській області, яким необхідно подати нову заяву на грошову допомогу до липня 2026 року.

У липні більшість ВПО в Одеській області продовжать отримувати грошову допомогу автоматично, але частині переселенців треба повторно подати заяву, пише Politeka.net.

Як зазначається, до кінця червня окремі категорії ВПО повинні особисто звернутися до відповідних органів соціального захисту або сервісних установ. Насамперед це стосується тих громадян, у яких за останній рік відбулися зміни у життєвих обставинах, а також тих, хто планує повторно оформити допомогу після попередньої відмови або перерви у виплатах.

У повідомленні наголошується, що державна підтримка наразі призначається виключно з місяця подання нової заяви. У разі пропуску встановлених термінів звернення компенсація за попередні періоди не передбачається.

Окремо визначено перелік переселенців в Одеській області, яким необхідно подати нову заяву до липня 2026 року. Серед них — батьки, які повторно оформлюють виплати на дітей, пенсіонери та особи з інвалідністю, що подають документи на продовження або відновлення допомоги, а також громадяни, яким раніше було відмовлено через перевищення граничного рівня доходу.

Також обов’язок звернення поширюється на студентів денної або дуальної форми навчання, які проживають окремо від батьків, сім’ї зі змінами у складі домогосподарства (народження дитини, шлюб або розлучення), а також переселенців, які змінили місце проживання та переїхали до іншої громади.

Окремо підкреслюється, що для пенсіонерів і людей з інвалідністю було оновлено критерії доходу: граничний рівень підвищено до 10 380 гривень на одну особу. Це дозволило частині громадян знову отримати право на оформлення фінансової підтримки.

Подати заяву або оновити дані щодо грошової допомоги для ВПО в Одеській області можна через Центри надання адміністративних послуг, територіальні підрозділи Пенсійного фонду України або органи місцевого самоврядування. У низці випадків передбачена можливість подання документів онлайн через державні цифрові сервіси.

Для оформлення необхідно підготувати паспорт або ID-картку, довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини (за наявності), а також документи, що підтверджують соціальний статус заявника — зокрема довідку з навчального закладу для студентів або медичні документи для осіб з інвалідністю.

Джерело: портал «Дія».

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