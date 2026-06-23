Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают набор долговременного хранения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются согласно решению исполнительного комитета городского совета от 19.12.2023 года, сообщает Politeka.

Городская администрация организует обеспечение продовольственными наборами для переселенцев и пожилых граждан, проживающих в зарегистрированных местах временного пребывания и официальных шелтерах. Получить поддержку могут лица постарше, люди с инвалидностью, матери с несовершеннолетними детьми, а также дети возрастной категории от трех до восемнадцати лет.

Дополнительно право на выдачу обладают законными представителями, сопровождающими малолетних, недееспособных или частично ограниченных в гражданской способности лиц. Отдельно помощь предусмотрена гражданам, состоящим в сложных жизненных условиях и состоящих на учете в городском центре социальных служб.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре включают набор долговременного хранения: консервированное мясо, рыбу, паштет, готовые блюда с тушеным основанием, быстрые макаронные изделия. Добавляется чай, кофе, сахарный песок, мед, джем и галетное печенье.

Такой формат свертков позволяет покрывать базовые пищевые потребности получателей в повседневных условиях. Выдача осуществляется после личного обращения в органы социальной защиты по месту фактического пребывания или регистрации. Обязательным условием является предоставление установленного пакета документов.

Также следует отметить, что информацию о возможных изменениях в порядке оказания помощи, обновлении перечня получателей и последующих этапов реализации программы планируется обнародовать дополнительно.

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