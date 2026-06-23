Подорожание проезда в Николаевской области станет частью всеобщего пересмотра тарифов в сфере городских перевозок.

Подорожание проезда в Николаевской области готовится в Вознесенске, сообщает Politeka.

Там пройдет пересмотр тарифной политики для городских автобусных перевозок, где базовая стоимость одной поездки может достигнуть 20 гривен после утверждения обновленного решения исполнительным комитетом городского совета.

Документ проходит согласование на основе экономических расчетов перевозчиков и выводов рабочей группы, анализирующей фактические расходы, связанные с организацией ежедневного транспортного сообщения в рамках общины.

Предлагаемая цена распространяется на все основные городские направления, обслуживаемые как ОДО «Вознесенскавтотранс», так и частными предпринимателями, работающими в сфере пассажирских перевозок.

Для перевозчика ОДО «Вознесенскавтотранс» изменения охватывают следующие рейсы:

№2 «3-й мкр. – Рынок – Сырзавод»

№ 3 «3-й мкр. - Рынок

№ 4 «3-й мкр. – Рынок – Автобаза»

№ 5 «Прогресс – Кожзавод»

№ 6 «Рынок – Сырзавод»

№ 6/2 «Рынок – Сырзавод – 3-й мкр.»

№ 7 «Рынок – Прямое»

№ 9 «Рынок – Автобаза – Кожзавод»

№ 10 «Рынок – Автобаза – 3-й мкр.»

№ 11 «Рынок – Автобаза»

№ 11/А «Рынок – Автобаза – Сырзавод»

№ 15 «Рынок – Кожзавод»

№ 19 «Кутвицкого – Рынок»

№ 23 «Рынок – Космодемьянской Зои – Соколецкая – Песчаная – Дачи»

№ 24 «Сыр.

№ 33 «Рынок – РЭС – ул. Виноградная»

Отдельно корректировка коснется частного перевозчика Пипии М.Н., выполняющего перевозки на следующих линиях:

№ 22 «Рынок – Центральная районная больница»

№ 35 «Рынок-3-й мкр. – Сырзавод – Дачи»

№ 35/1 «Рынок – Сырзавод – Автобаза»

№ 35/2 «Рынок – Зеленый Гай – Сырзавод»

№ 36 «Рынок – 3-й мкр. - Племстанция»

№ 37 «Рынок - Прогресс»

Также изменения затрагивают деятельность ФЛП Новак В.А., который обеспечивает движение транспорта по направлениям:

№31 «Черновола-Рынок»

№32 «Спорткомплекс-Рынок»

Причиной пересмотра финансовых параметров называют рост расходной части: топливо, техническое обслуживание подвижного состава, ремонтные работы и другие составляющие, формирующие себестоимость перевозок в городской среде.

В случае окончательного утверждения решения новые условия начнут действовать с 1 июля 2026, что фактически изменит стоимость поездок в пределах всех указанных маршрутов общины.

Подорожание проезда в Николаевской области станет частью всеобщего пересмотра тарифов в сфере городских перевозок.

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