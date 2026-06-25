Дефицит фруктов в Запорожской области рассматривается как часть более широких процессов.

Дефицит фруктов в Запорожской области все чаще становится темой обсуждения на продовольственном рынке из-за сокращения запасов прошлогоднего картофеля и изменения баланса предложения, сообщает Politeka.

Пока производители реализуют остатки прошлогоднего урожая по цене от 5 до 11 гривен за килограмм. Для сравнения, в конце аналогичного периода в прошлом году показатели находились в пределах 13–23 гривен.

Специалисты объясняют текущую ситуацию сразу несколькими причинами. Одной из них стало значительное насыщение торговых площадок продукцией на старте сезона. Дополнительное влияние имела длительная нехватка осадков, которая отразилась на качествах и характеристиках собранного урожая.

В то же время на украинский рынок продолжает поступать молодой картофель из-за границы. В магазинах ее предлагают примерно по 90 гривен за килограмм, поэтому разница между отечественным товаром и импортом остается существенной.

Пока что потребители не демонстрируют высокий интерес к ввозимой продукции. Однако с уменьшением складских остатков потребность во внешних поставках может постепенно возрастать.

На этом фоне дефицит фруктов в Запорожской области рассматривается как часть более широких процессов, связанных с завершением реализации урожая прошлого года и переходом к новому сезону поставок.

Дополнительное влияние на рынок оказывают транспортные расходы. Также неравномерное распределение товарных партий между регионами формирует разницу в стоимости в зависимости от места продаж.

Аналитики прогнозируют постепенный рост ценников в межсезонный период. Самые заметные изменения возможны после существенного сокращения остатков, когда роль импортных поставок станет более важной для обеспечения спроса.

Последующая ситуация будет зависеть от темпов поступления нового урожая, логистических возможностей и соотношения между потребностями покупателей и объемами продукции на рынке.

Источник: ТСН

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