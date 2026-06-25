Подорожание проезда во Львове связано с ростом расходов на горючее, ремонтом подвижного состава и обслуживанием маршрутной сети.

Подорожание проезда во Львове зафиксировано после введения новой тарифной модели городского транспорта, которая начала действовать в рамках обновленной системы расчетов, сообщает Politeka.

Изменения касаются всех категорий пассажиров как жителей, так и посетителей города. Стоимость теперь определяется способом оплаты при посадке, что создает разные ценовые уровни в зависимости от выбранного варианта.

Самая большая сумма хранится при наличном расчете — 30 гривен за одну поездку. Такой формат постепенно используется реже, однако остается доступным для пользователей маршрутов.

Оплата банковской картой обходится дешевле - 26 гривен. Этот способ считается удобным благодаря скорости транзакции и отсутствию потребности в наличных деньгах.

Еще более низкий тариф действует для цифровых сервисов, в том числе мобильных приложений и транспортных карт — 23 гривны. Такая модель стимулирует переход к безналичным решениям в городской инфраструктуре.

Студенческая категория получает отдельные условия: по персонализированной карте поездка стоит 11,5 гривны, что существенно уменьшает расходы на ежедневное передвижение.

В городской администрации объясняют, что подорожание проезда во Львове связано с ростом расходов на горючее, ремонтом подвижного состава и обслуживанием маршрутной сети.

Также отмечается, что обновленная схема должна поддержать стабильность перевозок и позволить сберечь регулярность движения без сокращения рейсов в разных районах города.

Дальнейшая динамика тарифов будет зависеть от экономических условий и уровня расходов в транспортном секторе, находящемся под постоянным пересмотром.

Источник: fakty

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