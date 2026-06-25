Подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на пальне, ремонт рухомого складу та обслуговування маршрутної мережі.

Подорожчання проїзду у Львові зафіксовано після впровадження нової тарифної моделі міського транспорту, яка почала діяти в межах оновленої системи розрахунків, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються всіх категорій пасажирів — як мешканців, так і відвідувачів міста. Вартість тепер визначається способом оплати під час посадки, що створює різні цінові рівні залежно від обраного варіанта.

Найбільша сума зберігається при розрахунку готівкою — 30 гривень за одну поїздку. Такий формат поступово використовується рідше, однак залишається доступним для частини користувачів маршрутів.

Оплата банківською карткою обходиться дешевше — 26 гривень. Цей спосіб вважається зручним завдяки швидкості транзакції та відсутності потреби у готівці.

Ще нижчий тариф діє для цифрових сервісів, зокрема мобільних застосунків і транспортних карток — 23 гривні. Така модель стимулює перехід до безготівкових рішень у міській інфраструктурі.

Студентська категорія отримує окремі умови: за персоналізованою карткою поїздка коштує 11,5 гривні, що суттєво зменшує витрати на щоденне пересування.

У міській адміністрації пояснюють, що подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на пальне, ремонт рухомого складу та обслуговування маршрутної мережі.

Також зазначається, що оновлена схема має підтримати стабільність перевезень і дозволити зберегти регулярність руху без скорочення рейсів у різних районах міста.

Подальша динаміка тарифів залежатиме від економічних умов і рівня витрат у транспортному секторі, який перебуває під постійним переглядом.

Джерело: fakty

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.