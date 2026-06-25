Подорожчання проїзду у Львові зафіксовано після впровадження нової тарифної моделі міського транспорту, яка почала діяти в межах оновленої системи розрахунків, повідомляє Politeka.
Зміни стосуються всіх категорій пасажирів — як мешканців, так і відвідувачів міста. Вартість тепер визначається способом оплати під час посадки, що створює різні цінові рівні залежно від обраного варіанта.
Найбільша сума зберігається при розрахунку готівкою — 30 гривень за одну поїздку. Такий формат поступово використовується рідше, однак залишається доступним для частини користувачів маршрутів.
Оплата банківською карткою обходиться дешевше — 26 гривень. Цей спосіб вважається зручним завдяки швидкості транзакції та відсутності потреби у готівці.
Ще нижчий тариф діє для цифрових сервісів, зокрема мобільних застосунків і транспортних карток — 23 гривні. Така модель стимулює перехід до безготівкових рішень у міській інфраструктурі.
Студентська категорія отримує окремі умови: за персоналізованою карткою поїздка коштує 11,5 гривні, що суттєво зменшує витрати на щоденне пересування.
У міській адміністрації пояснюють, що подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на пальне, ремонт рухомого складу та обслуговування маршрутної мережі.
Також зазначається, що оновлена схема має підтримати стабільність перевезень і дозволити зберегти регулярність руху без скорочення рейсів у різних районах міста.
Подальша динаміка тарифів залежатиме від економічних умов і рівня витрат у транспортному секторі, який перебуває під постійним переглядом.
Джерело: fakty
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