Подорожание продуктов в Одессе фиксируется в нескольких ключевых категориях потребительской корзины, в частности, в сегментах бакалеи, мясных изделий и рыбы в розничных сетях города, передает Politeka.

В категории растительного масла «Олейна» рафинированная (850 мл) средняя цена составляет около 96,82 грн. В разных сетях показатели колеблются от 91,30 до 105,50 грн, в зависимости от магазина. По сравнению с предыдущим месяцем, когда средний уровень составил около 95,83 грн, зафиксирован постепенный рост.

В этом контексте подорожание продуктов в Одессе проявляется из-за стабильного, но заметного повышения стоимости базовых товаров, ежедневно формирующих расходы домохозяйств.

В сегменте мясной продукции колбаски "Алан" охотничьи полукопченые (1 кг) демонстрируют более резкую динамику. Средняя цена составляет около 832,15 грн, тогда как в мае показатель был на уровне 753,78 грн. В торговых сетях стоимость колеблется от 740,94 до 889,00 грн в зависимости от точки продажи.

Рыбная категория также показывает рост. Карп потронутый (1 кг) в среднем стоит 369,50 грн, тогда как месяцем ранее уровень составил около 337,78 грн. В разных сетях цена варьируется в пределах 349,00–390,00 грн.

В целом, ценовая динамика указывает на неравномерный рост: часть товаров дорожает постепенно, другая демонстрирует более резкие колебания в зависимости от поставок и торговой политики сетей.

Аналитические данные свидетельствуют, что изменения формируются под влиянием закупочных цен, логистических затрат и сезонных факторов, непосредственно отражаемых на розничном рынке.

Источник: Минфин

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