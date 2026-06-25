Энергетики призывают жителей региона заранее подготовиться к возможным графикам отключения света в Одесской области на 26 июня.

Графики отключения света в Одесской области на 26 июня будут действовать из-за плановых работ в электросетях, об этом сообщает Politeka.net.



Энергетики призывают жителей региона заранее подготовиться к возможным графикам отключения света в Одесской области на 26 июня: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учитывать графики обесточений при планировании ежедневных дел. В компаниях отмечают, что после завершения профилактических и ремонтных работ электроснабжение будет возобновлено в штатном режиме.

Кроме того, в селе Плоске с 08:30–19:30 также запланированы обесточивание. Света не будет по адресам на улицах:

Берегова 1; 2; 3; 5; 10А; 11; 11А; 13; 13А; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 41; 44

Кузенного 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 25; 26; 28; 30; 31; 32; 33; 35; 37; 38; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 67; 71

Садова 1; 2; 5; 10; 11

Шевченка 87

Отдельные графики отключений введены и в селе Шпытькы, где электроснабжение будет отсутствовать с 08:00–19:00. Под ограничения попадут отдельные дома на улицах:

Шевченко 7–119 (все дома, включая буквенные и дробные)

Захысныкив 1; 2; 2А; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 7/2; 7А; 8; 8Б; 9; 10; 11; 12; 12/2; 13; 14; 14А; 15; 16; 16А; 16Б; 17; 17А; 18; 18А; 19; 19А; 19Б; 20; 20А; 20В; 21; 21А; 21В; 22; 23; 23А; 23-Б; 24А; 25; 26; 26/2; 27; 28; 29; 29А; 30; 30А; 31А; 32; 32А; 33; 333; 33А; 34; 34А; 34Б; 34Г; 35; 36Б; 37; 40; 42; 50

Гоголя / Мыколы Гоголя 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 16А; 18; 20; 22; 24; 26; 28А; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 49; 52

Покровська 8; 14В; 19; 20; 21; 22/1; 22А; 22Б; 22-Б; 22Г; 24; 25/1; 25А; 25Б; 26; 27; 27/1; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37/1; 37/2; 38; 38А; 38-Б; 39; 39/1; 40; 41/2; 42; 43; 44; 44А; 45/1; 45/2; 46; 46А; 49; 50; 51; 56А; 57; 60; 100; 101

Согласно информации, 26 июня 2026 года в селе Велыкый Буялык с 08:00 до 19:00 будет временно прекращена подача электроэнергии. Ограничения охватят улицы:

Болгарська 219; 221; 223; 224; 225; 226; 228; 229; 230; 231; 232; 234; 235; 236; 237; 239; 240; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 277; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 287; 288; 289; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 298; 299; 300; 301; 302; 304; 305; 306; 308; 310; 312; 314; 316; 322; 326; 328; 330; 332; 336

Яни 37; 41; 152; 152А; 156; 158; 160; 166.

Источник: Великобуялицкий сельский совет

Источник: Куриевский сельский совет

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