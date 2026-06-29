Размер единовременного пособия в Одесской области зависит от категории пенсионеров и определен на законодательном уровне.

Часть пенсионеров могут получить денежную помощь ко Дню Независимости в Одесской области более чем на 3 тысячи гривны, сообщает Politeka.net.

Начисление производится в беззаявном порядке, однако отдельным категориям граждан все же придется самостоятельно обратиться за назначением средств. Речь идет о лицах, которые не являются пенсионерами, не получают жилищные субсидии, не пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходят военную службу. Для них предусмотрена отдельная процедура оформления выплаты.

В Пенсионном фонде уточняют, что подать заявление на получение денежной помощи в Одесской области можно несколькими способами: лично через сервисные центры ПФУ, дистанционно по электронной почте или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Оформление выплаты онлайн

Для подачи заявления в электронном формате гражданину необходимо авторизироваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). После входа следует перейти в раздел «Коммуникации по ПФУ» и выбрать услугу «Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины».

Далее пользователь заполняет электронную форму, в которой указывают личные данные, паспортную информацию, адрес проживания и банковские реквизиты для зачисления средств. Все поля, отмеченные специальным символом, обязательны для заполнения.

После этого необходимо скачать скан-копии документов, подтверждающих право на соответствующий статус получателя. Заявитель также подтверждает согласие на обработку персональных данных и формирует электронное обращение.

Перед окончательным представлением данные рекомендуется тщательно проверить. Завершающим этапом является наложение электронной подписи и отправка заявления в ПФУ через функцию «Подписать и отправить в ПФУ».

Размер единовременного пособия в Одесской области зависит от категории получателя и определен на законодательном уровне.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 гривен.

Для лиц с инвалидностью в результате войны, а также бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания предусмотрены следующие выплаты:

И группа - 3 100 грн

ІІ группа - 2 900 грн

ІІІ группа - 2 700 грн

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные нацистских лагерей, а также лица, рожденные в местах принудительного содержания, получат по 1000 гривен.

Члены семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также супругов умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников не вступивших в новый брак боевых действий будут иметь право на выплату в размере 650 гривен.

Наименьшая сумма помощи – 450 гривен – предусмотрена для участников войны, бывших узников концлагерей и гетто, лиц, принудительно вывезенных на работы, а также детей партизан и подпольщиков, участвовавших в борьбе с нацистским режимом в тылу врага.

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