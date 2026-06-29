Рекомендуем жителям области заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 30 июня.

Графики отключения света в Одесской области на 30 июня вводятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ, сообщает Politeka.net.



Рекомендуем жителям области заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 30 июня. Потребителям советуют заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть часы отключений при планировании повседневных дел. После завершения всех технических работ электроснабжение будет восстановлено в обычном режиме.

По информации нескольких общин, 30 июня плановые отключения коснутся нескольких населенных пунктов области. Так, в населенном пункте Биляивка электроэнергия будет отсутствовать с 8:30 до 20:00 часов. Во временное обесточивание попадут дома на улицах:

Бендяка, Водопровидна, Дачна, Паркова, Полунычна, Польова, Райдужна, СОТ Тирас Резныка, Вышни Остапа и Кыивська.

30.06.2026 года в ряде населенных пунктов Одесского региона с 08:00 до 19:00 продлятся профилактические работы, в связи с чем будет временно прекращено электроснабжение. Под ограничения попадут:

в селе Гонората, ул. Лисна, Пивнична, Центральна;

в селе Глыбочок, ул. Центральна;

в селе Затышшя, ул. Степова;

в селе Куяльник, вул. Центральна.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК Одесские электросети» будет проводить профилактические работы. Плановые работы будут выполняться и в Каиры. Здесь электроснабжение временно прекратят с 08:00 до 20:00. Отключения охватят ряд улиц:

Выноградна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25

Вышнева — 2

Куяльныцька — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

Источник: Біляївська міська рада

Источник: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Источник: Курісівська сільська рада

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