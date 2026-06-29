Рекомендуємо жителям області заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 30 червня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 30 червня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.



Рекомендуємо жителям області заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 30 червня. Споживачам радять завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати години відключень під час планування повсякденних справ. Після завершення всіх технічних робіт електропостачання буде відновлено у звичайному режимі.

За інформацією кількох громад, 30 червня планові відключення торкнуться кількох населених пунктів області. Так, у населеному пункті Біляївка електроенергія буде відсутня з 8.30 до 20.00 години. Під тимчасове знеструмлення потраплять будинки на вулицях:

Бєндяка, Водопровідна, Дачна, Паркова, Полунична, Польова, Райдужна, СОТ Тірас Резника, Вишні Остапа та Київська.

30.06.2026 року в низці населених пунктів Одеського регіону з 08:00 до 19:00 триватимуть профілактичні роботи, у зв’язку з чим буде тимчасово припинено електропостачання. Під обмеження потраплять:

в селі Гонората, вул. Лісна, Північна, Центральна;

в селі Глибочок, вул. Центральна;

в селі Затишшя, вул. Степова;

в селі Куяльник, вул. Центральна.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. Планові роботи виконуватимуться і в селі Каїри. Тут електропостачання тимчасово припинять з 08:00 до 20:00. Відключення охоплять низку вулиць:

Виноградна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25

Вишнева — 2

Куяльницька — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

Джерело: Біляївська міська рада

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

Джерело: Курісівська сільська рада

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області: де є можливість їх отримати.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит молочних продуктів в Одеській області: як він проявляється.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де саме було оновлено ціни.