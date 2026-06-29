Подорожание продуктов в Запорожье наиболее заметно именно в категории мясных изделий, где темпы перемен превышают бакалейные и молочные позиции.

Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется по отдельным позициям бакалеи, мясной и молочной группе, свидетельствуют обновленные рыночные данные по состоянию на конец июня 2026 года, передает издание Politeka.

На полках супермаркетов мука «Хуторок» пшеничная (2 кг) продается в среднем по 70,96 грн. В торговых сетях расхождение заметно: в Megamarket стоимость достигает 74,00 грн, тогда как в Novus зафиксировано 67,92 грн. По сравнению с майскими показателями 68,72 грн. среднее значение выросло примерно на 1,41 грн., что свидетельствует о постепенной корректировке сегмента базовых товаров.

В мясном отделе более ощутимы изменения. Колбаски «Алан» охотничьи полукопченые (1 кг) оцениваются в среднем в 790,56 грн. Разброс между магазинами значителен: от 705,80 грн в Auchan до 866,50 грн в Megamarket. По сравнению с предыдущим месяцем, когда средний уровень составил 753,78 грн, зафиксированный рост более чем на 42 грн.

Отдельно в молочном сегменте сливки «Простонаше» 10% (200 мл) продаются примерно за 40,80 грн. В разных сетях стоимость колеблется от 38,99 до 44,00 грн. Еще месяц назад средний показатель держался на уровне 37,58 грн, то есть прибавилось более 9 грн.

В этом контексте удорожание продуктов в Запорожье наиболее заметно именно в категории мясных изделий, где темпы изменений превышают бакалейные и молочные позиции.

Аналитика свидетельствует: общественная динамика формируется под влиянием логистики, издержек на создание и колебаний закупочных цен. Разница между сетями также остается существенным фактором, влияющим на конечный чек для покупателей.

Таким образом, рынок продолжает демонстрировать неравномерный рост стоимости базовых товаров, что постепенно отражается на ежедневных расходах потребителей.

Источник: Минфин

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.