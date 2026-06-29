Подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільш помітне саме в категорії м’ясних виробів, де темпи змін перевищують бакалійні та молочні позиції.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується за окремими позиціями бакалії, м’ясної та молочної групи, свідчать оновлені ринкові дані станом на кінець червня 2026 року, передає видання Politeka.

На полицях супермаркетів борошно «Хуторок» пшеничне (2 кг) наразі продається в середньому по 70,96 грн. У торгових мережах розбіжність помітна: у Megamarket вартість сягає 74,00 грн, тоді як у Novus зафіксовано 67,92 грн. Порівняно з травневими показниками 68,72 грн середнє значення зросло приблизно на 1,41 грн, що свідчить про поступове коригування сегмента базових товарів.

У м’ясному відділі відчутніші зміни. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) у середньому оцінюються в 790,56 грн. Розкид між магазинами значний: від 705,80 грн в Auchan до 866,50 грн у Megamarket. Порівняно з попереднім місяцем, коли середній рівень становив 753,78 грн, зафіксоване зростання більш ніж на 42 грн.

Окремо у молочному сегменті вершки «Простонаше» 10% (200 мл) продаються приблизно за 40,80 грн. У різних мережах вартість коливається від 38,99 до 44,00 грн. Ще місяць тому середній показник тримався на рівні 37,58 грн, тобто додалося понад 9 грн.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільш помітне саме в категорії м’ясних виробів, де темпи змін перевищують бакалійні та молочні позиції.

Аналітика свідчить: загальна динаміка формується під впливом логістики, витрат на виробництво та коливань закупівельних цін. Різниця між мережами також залишається суттєвим фактором, що впливає на кінцевий чек для покупців.

Таким чином, ринок продовжує демонструвати нерівномірне зростання вартості базових товарів, що поступово відображається на щоденних витратах споживачів.

Джерело: Мінфін

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