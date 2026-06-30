Будут продолжаться графики отключения света в Винницкой области на июль, обусловленные необходимостью технического обслуживания энергосистемы.

Жителям Винницкой области сообщили о введении плановых графиков отключения света, действующих в июле, пишет издание Politeka.net.



Графики отключения света в области на июль охватят отдельные населенные пункты региона и десятки адресов и связаны с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры.

На сайте АО «Винницаоблэнерго» сообщили, что 1 июля плановые ремонтные работы в этот день проведут в городе Жмерынка. Отключение электроэнергии будет продолжаться с 09:00 до 17:00. Ограничения коснутся домов, расположенных на следующих улицах:

Гвардийська — 7

Мыколы Гоголя — 16, 18, 20

Народна — 9

Одеська — 21/2, 23, 23/3, 25

Соборна — 20, 22, 24, 28, 30, 30А

Трыпильська — 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17А

пров. Винныцькый — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

пров. Гвардийськый — 8, 10, 12, 14, 16, 17

пров. Князя Острозького — 3, 3/1, 3/2, 6, 8, 10, 12

пров. Народный — 5, 9, 11, 16.

10.07.2026 с 09:00 до 15:00 в селе Петрык будет временно прекращено электроснабжение на ряде улиц. Под отключение попадут десятки домов по адресам:

Молодижна — 12, 15

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6Д, 16В

15.07.2026 плановые обесточения будут продолжаться в населенном пункте Балын. В период с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно отсутствовать на части улиц:

Вышнева — 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32

Зарична — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22А, 22Б, 23, 27

Зарична — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 22А, 22Б, 23, 27 Затышна — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 22

Лугова — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18

Молодижна — 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 26, 27

Набережна — 1

Пидлисна — 2, 3, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 18

Подильська — 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13

Схидна — 1, 2, 7

17.07.2026 с 09:00 до 17:00 будут проведены плановые работы по техническому обслуживанию электросетей в селе Селыще. В этот период без света временно останутся жители улиц:

И. Богуна — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 12

Кооператывна — 1, 2, 2А

Коцюбынського — 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 25Б, 26, 26А, 27, 27А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 58Б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 78А, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92

Лины Костенко — 15, 16, 18

Пырогова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 21, 21А, 22, 23, 24

Пидлисна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Шевченка — 42, 42А, 43, 45, 47

И. Богуна (пров.) — 9.

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