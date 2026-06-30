Жителям региона советуют заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 1 июля.

Графики отключений света в Одесской области на 1 июля вводятся в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на объектах, пишет Politeka.net.



Жителям региона советуют заранее подготовиться к возможным неудобствам: зарядить мобильные устройства, павербанки и учесть часы отключений при планировании ежедневных дел. После завершения работ электроснабжение обещают возобновить в штатном режиме.

По данным местных общин, 1 июля обесточения коснутся сразу нескольких населенных пунктов области. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК» будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии по адресам:

з 08:00 до 19:00 в селах Гонората, Глфбочок (ул. Центральна) та Затышшя (ул. Степова);

з 08:00 до 12:00 в селе Вестернычаны.

Графики отключения света в Одесской области на 1 июля обесточивания коснутся села Бурлача Балка. Они будут действовать с 08:30–20:00 по следующим адресам:

Портова — 2–4

Прыморська — 3, 3/А, 31, 5

С 08:00-18:00 часов в городе Чорноморськ не будет электричества. Обесточение будет продолжаться в связи с плановыми и профилактическими работами. Ограничения вводят на улицах:

Олександрийська — 80, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 102, 103, 104/1, 104А, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 109А, 109Б, 110, 111, 112, 112/2, 113, 114, 114/А, 114/Б, 115, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 125А, 127, 127/Б, 127А, 127А/1, 129, 131, 131А, 135, ТП2374

Прыморська — 89/А

Промыслова — 12

Перемогы — 35/Г.

Источник: Чорноморська міська територіальна громада

Источник: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

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