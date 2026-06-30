Мешканцям регіону радять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 1 липня.

Графіки відключень світла в Одеській області на 1 липня запроваджують у зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на об’єктах, пише Politeka.net.



Мешканцям регіону радять заздалегідь підготуватися до можливих незручностей: зарядити мобільні пристрої, павербанки та врахувати години відключень під час планування щоденних справ. Після завершення робіт електропостачання обіцяють відновити у штатному режимі.

За даними місцевих громад, 1 липня знеструмлення торкнуться одразу кількох населених пунктів області. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії за адресами:

з 08:00 до 19:00 в селах Гонората, Глибочок (вул. Центральна) та Затишшя (вул. Степова);

з 08:00 до 12:00 в селі Вестерничани.

Графіки відключення світла в Одеській області на 1 липня знеструмлення торкнуться села Бурлача Балка. Вони будуть діяти з 08:30–20:00 години за такими адресами:

Портова — 2–4

Приморська — 3, 3/А, 31, 5

З 08:00–18:00 години в місті Чорноморськ не буде електрики. Знеструмлення триватимуть у зв'язку з плановими та профілактичними роботами. Обмеження вводять на вулицях:

Олександрійська — 80, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 101, 101А, 102, 103, 104/1, 104А, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 109А, 109Б, 110, 111, 112, 112/2, 113, 114, 114/А, 114/Б, 115, 117, 119, 121, 123, 123А, 125, 125А, 127, 127/Б, 127А, 127А/1, 129, 131, 131А, 135, ТП2374

Приморська — 89/А

Промислова — 12

Перемоги — 35/Г.

Джерело: Чорноморська міська територіальна громада

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

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