Прогноз погоды в Одессе на июль показывает типичный для южного побережья сценарий.

Прогноз погоды в Одессе на июль отмечает устойчивый летний режим с преобладанием сухих воздушных масс, высокой температурой и эпизодической переменной облачностью, передает издание Politeka.

Атмосферные процессы будут формироваться под влиянием теплого антициклона, что будет ограничивать осадки и поддерживать жару.

Первая декада с 1 по 10 июля пройдет преимущественно в стабильных условиях. В начале периода будет наблюдаться чередование ясного неба и легкой облачности, без существенных осадков. Дневная температура удерживается в пределах +26…+29°C, тогда как в ночные часы показатели будут колебаться около +18…+21°C, что соответствует типичному морскому климату.

Во второй декаде с 11 по 20 июля атмосферная ситуация станет более динамичной. Синоптики прогнозируют кратковременное ухудшение погодных условий 16-17 числа, когда возможны дождь и гроза. В то же время эти явления будут носить локальный характер и не повлияют на общую температурную тенденцию. Воздух днем ​​будет прогреваться до +29°C, ночью - до +22°C.

Третья декада, с 21 по 31 июля, ознаменуется усилением жары и стабилизацией погодных процессов. Преобладает ясная или малооблачная погода, особенно во второй половине периода, когда установится более длительное антициклональное воздействие. Максимальные дневные значения будут достигать +30°C, ночные оставаться в пределах +18…+22°C.

В итоге прогноз погоды в Одессе на июль демонстрирует типичный для южного побережья сценарий: продолжительное тепло, высокая солнечная активность и минимальное количество осадков. Такие условия будут способствовать стабильному туристическому сезону и сохранению комфортных вечерних температур у моря.

Источник: vikna.tv

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