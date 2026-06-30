Прогноз погоди в Одесі на липень демонструє типовий для південного узбережжя сценарій.

Прогноз погоди в Одесі на липень вказує на стійкий літній режим із переважанням сухих повітряних мас, високою температурою та епізодичною мінливою хмарністю, передає видання Politeka.

Атмосферні процеси формуватимуться під впливом теплого антициклону, що обмежуватиме опади та підтримуватиме спеку.

Перша декада, з 1 по 10 липня, пройде переважно в стабільних умовах. На початку періоду спостерігатиметься чергування ясного неба та легкої хмарності, без суттєвих опадів. Денна температура утримається в межах +26…+29°C, тоді як у нічні години показники коливатимуться біля +18…+21°C, що відповідає типовому морському клімату.

У другій декаді, з 11 по 20 липня, атмосферна ситуація стане більш динамічною. Синоптики прогнозують короткочасне погіршення погодних умов 16–17 числа, коли можливі дощ і гроза. Водночас ці явища матимуть локальний характер і не вплинуть на загальну температурну тенденцію. Повітря вдень прогріватиметься до +29°C, уночі — до +22°C.

Третя декада, з 21 по 31 липня, відзначиться посиленням спеки та стабілізацією погодних процесів. Переважатиме ясна або малохмарна погода, особливо у другій половині періоду, коли встановиться триваліший антициклональний вплив. Максимальні денні значення досягатимуть +30°C, нічні залишатимуться в межах +18…+22°C.

У підсумку прогноз погоди в Одесі на липень демонструє типовий для південного узбережжя сценарій: тривале тепло, висока сонячна активність і мінімальна кількість опадів. Такі умови сприятимуть стабільному туристичному сезону та збереженню комфортних вечірніх температур біля моря.

Джерело: vikna.tv

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