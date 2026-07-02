Дефицит продуктов в Черкасской области рассматривают как возможное последствие общих процессов.

Дефицит продуктов в Черкасской области может стать следствием изменений на украинском рынке картофеля, где завершение продажи прошлогоднего урожая и появление импортной продукции оказывают существенное влияние на цены и доступность овощей, передает издание Politeka.

По данным отраслевых обзоров, остатки картофеля прошлого года производители реализуют по 5–11 гривен за килограмм. Это значительно дешевле, чем в прошлом, когда средняя стоимость составляла от 13 до 23 гривен.

Эксперты объясняют такую ​​разницу избытком предложения в предыдущем сезоне, а также погодными условиями. Засушливое лето сказалось на качестве урожая, из-за чего часть продукции оказалась мельче.

В то же время на прилавках уже появились первые партии раннего импортного картофеля. Ее продают примерно по 90 гривен за килограмм, поэтому высокий ценник сдерживает спрос среди покупателей.

Специалисты рынка отмечают, что сложившаяся ситуация остается нестабильной. Запасы ветхого урожая постепенно сокращаются, а новые поставки еще не способны полностью обеспечить потребности потребителей.

Именно поэтому Дефицит продуктов в Черкасской области рассматривается как возможное следствие общих процессов, которые сейчас происходят на овощном рынке страны.

Аналитики прогнозируют, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от поступления раннего украинского картофеля. Если объем сбора будет достаточным, это поможет стабилизировать предложение и избежать резких ценовых колебаний в ближайший период.

Эксперты добавляют, что окончательная ситуация станет понятнее после начала массовой продажи нового урожая, который определит баланс между спросом и предложением.

Источник: ТСН

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