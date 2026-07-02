Дефіцит продуктів в Черкаській області розглядають як можливий наслідок загальних процесів.

Дефіцит продуктів в Черкаській області може стати наслідком змін на українському ринку картоплі, де завершення продажу торішнього врожаю та поява імпортної продукції суттєво впливають на ціни й доступність овочів, передає видання Politeka.

За даними галузевих оглядів, залишки минулорічної картоплі виробники реалізують по 5–11 гривень за кілограм. Це значно дешевше, ніж торік, коли середня вартість становила від 13 до 23 гривень.

Експерти пояснюють таку різницю надлишком пропозиції в попередньому сезоні, а також погодними умовами. Посушливе літо позначилося на якості врожаю, через що частина продукції виявилася дрібнішою.

Водночас на прилавках уже з'явилися перші партії ранньої імпортної картоплі. Її продають приблизно по 90 гривень за кілограм, тому високий цінник стримує попит серед покупців.

Фахівці ринку зазначають, що нинішня ситуація залишається нестабільною. Запаси старого врожаю поступово скорочуються, а нові поставки ще не здатні повністю забезпечити потреби споживачів.

Саме тому Дефіцит продуктів в Черкаській області розглядають як можливий наслідок загальних процесів, що нині відбуваються на овочевому ринку країни.

Аналітики прогнозують, що подальший розвиток подій залежатиме від надходження ранньої української картоплі. Якщо обсяги збору будуть достатніми, це допоможе стабілізувати пропозицію та уникнути різких цінових коливань у найближчий період.

Експерти додають, що остаточна ситуація стане зрозумілішою після початку масового продажу нового врожаю, який визначить баланс між попитом і пропозицією.

Джерело: ТСН

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