Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье также доступно через государственные и волонтерские платформы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти по частным инициативам и специализированным онлайн-сервисам, которые объединяют предложения временного размещения для внутренне перемещенных лиц и людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях, передает издание Politeka.

В Запорожской области, в селе Вольнокурьяновское Вольнянского района, частный владелец предложил бесплатную комнату для женщины со статусом ВПЛ. Локация расположена примерно в 30 км от Запорожья в направлении Харькова.

Предложение рассчитано на одного человека и предусматривает проживание на любой срок. Владелец уточняет, что ищет женщину 27–45 лет без вредных привычек, с готовностью помогать в быту.

Дом имеет три комнаты, одна из них проходима с печным отоплением. Дрова заготавливаются самостоятельно, туалет находится во дворе. Для приготовления пищи используется баллонный газ или печь в холодный сезон.

Жилье подключено к интернету, имеется генератор для работы при отключении электроэнергии. В пользовании — холодильник, микроволновка, морозильная камера и другая бытовая техника. На территории также содержатся домашние животные.

Отдельно владелец отмечает возможность обеспечения базовыми продуктами и оформления справки о проживании с последующей регистрацией.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье также доступно через государственные и волонтерские платформы. Среди них — сервис «Убежище», позволяющий просматривать актуальные варианты размещения в общинах.

Дополнительно работает ресурс «Помогай» для проверки объявлений о временном поселении, а также консультационные горячие линии. Отдельно функционирует телеграмм-бот «Заботник», помогающий подбирать варианты жилья и контакты координаторов.

Специалисты советуют внимательно изучать условия проживания, уточнять детали непосредственно у владельцев и проверять информацию через официальные источники общин во избежание рисков.

Источник: Допомагай, Дія

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