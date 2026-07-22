Процесс подорожания проезда наблюдается не только в Днепре, но и в других городах Украины.

Подорожание проезда в Днепре вступило в силу, поэтому стоимость поездки в городских автобусах выросла до 23 гривен, сообщает Politeka.

Причиной пересмотра тарифа называют стремительное увеличение расходов перевозчиков

Предыдущее повышение произошло в январе 2025, когда цена проезда выросла до 20 гривен. Тогда перевозчики объясняли изменения удорожанием энергоресурсов, колебанием валютного курса и последствиями регулярных отключений электроэнергии.

Как сообщают на сайте городского совета, на этот раз основным фактором стал существенный рост стоимости горючего и смазочных материалов. По словам представителей транспортной отрасли, только за последний период эти расходы увеличились более чем на 50%, что повлияло на себестоимость перевозок.

Руководители автотранспортных предприятий также обращают внимание на кадровую проблему. Из-за недостаточного уровня заработной платы отрасль сталкивается с оттоком работников, а нехватка водителей и технического персонала затрудняет поддержание стабильной работы маршрутов. Часть автобусов не выходит на линию из-за нехватки средств на ремонт и обслуживание.

В городском управлении транспорта отмечают, что на рынок горючего дополнительно повлияли международные факторы, в частности, ситуация на Ближнем Востоке. В результате цены на дизельное топливо существенно выросли, что стало одним из главных аргументов для подорожания проезда в Днепре.

По оценкам специалистов фактическая себестоимость перевозки одного пассажира сейчас превышает установленную стоимость проезда и в зависимости от маршрута может составлять от 28 до 32 гривен. В то же время, резкое повышение тарифов до такого уровня могло бы стать чрезмерной нагрузкой для пассажиров.

Представители транспортной сферы отмечают, что аналогичные процессы наблюдаются и в других городах Украины. Во многих населенных пунктах уже пересмотрели или планируют пересмотреть стоимость проезда из-за роста эксплуатационных расходов и дефицита кадров.

В городской власти подчеркивают, что решение о повышении тарифа было принято для сохранения стабильной работы общественного транспорта и недопущения сокращения количества рейсов на маршрутах.

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