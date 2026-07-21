Графики отключения света в Николаевской области на 22 июля продлятся много часов, однако только в отдельных населенных пунктах, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 22 июля необходимы для проверки технического состояния оборудования, замены изношенных элементов и устранения потенциальных неисправностей, что приведет к стабильной и безопасной работе энергосистемы.

По информации АТ «Миколаївобленерго», с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Лыса Гора. На период выполнения работ без электроснабжения временно останутся отдельные дома на улицах:

Велыка — 117, 119, 119А

Дружбы — 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37

Схидна — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18

С 08:00–18:00 плановые отключения запланированы и в населенном пункте Лозуватка. Из-за проведения технических работ электроэнергию временно отключат для части потребителей, проживающих на улицах:

пров. Зоряный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16

Калынивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 35, 36, 37, 39А, 41

Садова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40

Степова — 2, 3А, 21

С 08:00-18:00 графики отключения света будут действовать и в населенном пункте Крымка. Здесь временные ограничения связаны с проведением капитального ремонта и охватят ряд адресов, определенных оператором системы распределения:

Господарська — 3, 6, 9, 10, 11, 14

Гречаного — 21, 22, 28, 29, 30, 33, 34, 34А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49

Набережна — 1

Озерна — 1

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22/1

Шкильна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

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