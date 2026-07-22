Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего ориентирована на несколько категорий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье продолжает предоставляться в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», реализуемой благотворительной организацией «Каритас» для поддержки жителей пострадавших общин, сообщает Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на восстановление жилищ, которые получили повреждения в результате боевых действий. Основная цель проекта – помочь владельцам быстро вернуть жилье в безопасное состояние без необходимости полной реконструкции.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

В рамках программы выполняют замену окон и дверей, ремонт кровель, перекрытий, а также при необходимости восстанавливают системы электроснабжения и водоснабжения. Работы производятся только на объектах, которые можно отремонтировать и подготовить к проживанию.

Подать заявку могут владельцы недвижимости, поврежденной после 24 февраля 2022 года. Для участия необходимо подтвердить право собственности и отвечать определенным условиям программы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего ориентирована на пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, одиноких граждан, многодетные семьи и другие социально уязвимые категории, нуждающиеся в поддержке.

Проект предусматривает два механизма получения пособия. В первом случае участники получают денежный грант для самостоятельного проведения ремонта, во втором все необходимые работы выполняют подрядные организации, сотрудничающие с благотворительным фондом.

Представители Каритаса отмечают, что реализация программы зависит от объемов финансирования и актуальных потребностей общин. Перечень населенных пунктов и порядок предоставления поддержки могут корректироваться в соответствии с ситуацией безопасности.

Жителям региона рекомендуют регулярно проверять официальные сообщения, чтобы своевременно узнавать о начале приема заявок, изменениях условий участия и доступных видах поддержки.

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